Con la NineDots operazione in stand by

La trattativa per la cessione del Perugia, dove eravamo rimasti? Il presidente Santopadre e la NineDots dei due soci, Rocco Santopietro e Maria Monsellato, sono fermi perché non ci sarebbe accordo sulla modalità di pagamento delle quote della società biancorossa. L’operazione è stata portata avanti dall’intermediario Luca Benigni, titolare della Benigni&K, studio capitolino esperto di gestione e consulenza amministrativa, legale e finanziaria di importanti holding. Dopo gli accertamenti sui conti del club, la trattativa si è arenata, confermato anche da Santopadre ieri, perché il presidente vorrebbe, a sua volta, approfondire. Gli acquirenti, infatti, vorrebbero pagare il Perugia in forma dilazionata, soluzione poco gradita dal presidente biancorosso. Ora, con la squadra al lavoro, ci saranno le condizioni per vedere se sussistono i presupposti per procedere. Nulla è ancora escluso.