Con la cultura qui si mangia poco Lavoro e imprese, dati "modesti"

Sono considerati numeri "importanti" quelli del sistema produttivo culturale e creativo dell’Umbria, ma inferiori alla media nazionale sia per quanto concerne il peso sul totale dell’economia (con un ritardo del 16,1% sul dato medio italiano e del 27,7% su quello del centro) che per quanto riguarda (un pò meno) il peso dell’occupazione (sulle unità di lavoro impegnate la regione è indietro dell’8% nei confronti della media italiana e del 18,6% verso quella del centro). Le aziende torate in ballo sono quelle di Editoria e stampa, Patrimonio artistico e storico, Performing arts e arti visive, Videogiochi e software, Architettura e design, Comunicazione, Audiovisivo e Musica. Sia per quanto concerne il peso del Pscc sull’economia che per l’occupazione, l’Umbria è fanalino di coda tra le quattro regioni del centro. E se nel 2022 il valore aggiunto del Spcc in Italia è aumentato del 6,8% rispetto al 2021, in Umbria è cresciuto del 4,1%, definito peggior risultato tra tutte le regioni italiane. Stesso discorso per l’occupazione del sistema produttivo culturale e creativo, aumentata (sempre nel 2022 sul 2021) del 3% in Italia e scesa dello 0,4% in Umbria, anche in questo caso "peggior risultato tra le regioni italiane (solo la Basilicata marca il segno meno, anche se leggerissimo -0,1%). È questo in sintesi, il quadro che emerge da "Io sono Cultura", il rapporto annuale di Fondazione Symbola e Unioncamere. L’Umbria presenta un valore aggiunto del sistema produttivo culturale e creativo di 1,017 miliardi che valgono il 4,7% del totale dell’economia regionale (5,6% il dato medio nazionale, 6,5% quello medio delle quattro regioni del centro. Quanto all’occupazione, il sistema produttivo culturale e creativo dell’Umbria nel 2022 conta 19.600 unità, il 5,3% dell’occupazione regionale totale (5,8% il dato medio nazionale, 6,5% quello del Centro, il che significa un gap negativo della regione, rispettivamente, dell’8% e del 18,6%). Per dirla con un celebre slogan in Umbria con la Cultura ancora si mangia poco...