Con la bici cade a causa di una buca. Multato, era lontano dal marciapiede

"Le strade della città sono ormai in uno stato disastroso: non ci sono solo piccole buche ma si sono aperte delle vere e proprie voragini che stanno provocando disagi pesanti e spesso incidenti ai ciclisti e alle auto con gravi conseguenze e spesso con un esborso ai cittadini da parte dell’amministrazione comunale". Lo denuncia Federconsumatori. “Qualche tempo fa – tuona l’associazione – un cittadino che percorreva viale Trento in bici si è imbattuto in una buca che gli ha causato una caduta rovinosa e il conseguente ricovero in ospedale. Il cittadino che ha avuto l’incidente è stato pure multato perché non percorreva la strada rigorosamente vicino al marciapiede. La polizia locale, evidentemente, non ha tenuto conto del dissesto diffuso esistente sulla strada. Quella buca è stata sommariamente riparata e dopo qualche giorno ne è ricomparsa un’altra, ancora più grande, e ormai sono mesi che questa buca è presente proprio sotto la statua di San Valentino. Non è una bella accoglienza per i visitatori del santo patrono". "Molti cittadini - prosegue Federconsumatori _ si sono lamentati con noi per la situazione disastrosa delle strade, soprattutto quelle periferiche e in modo particolare quelle vicino all’Ast. Molte di queste vie sono sprovviste di segnaletica orizzontale, con notevole pericolo per i pedoni. Una situazione che, oltre essere causa di danneggiamenti alle auto, può provocare danni fisici ai ciclisti. La macchina ‘tappabuche’, di fatto, non è stata mai messa in funzione. Chiediamo all’amministrazione comunale un piano straordinario di sistemazione delle strade".