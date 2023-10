Con il Terni Triathlon

Gianna Nannini (nella foto) non è solo un’appassionata di triathlon è anche una tesserata del Terni Triathlon, l’associazione dilettantistica ternana della discipllina presieduta da Fabrizio Castellani. La cantautrice senese nota in tutto il mondo, classe 1954, nei giorni scorsi ha disputato, con il body rossoverde su sfondo nero del Drago del Terni Triathlon, la gara di Barcellona. Come nasce il legame tra Gianna Nannini e la società ternana? "E’ iscritta da circa tre anni – racconta Riccardo Giubilei, ternano, presidente della Federazione italiana triathlon (Fitri) – . La incontrai a Ibiza, dove ero come consigliere federale, e si appassionò ai colori del Terni Triathlon, alla leggenda del Drago, allo spirito di squadra. Le lasciai per cortesia il numero di telefono; un anno dopo con mia immensa sorpresa mi chiamò. Vive a Londra ma è sempre in movimento per lavoro. Una persona di grandissima disponibilità e simpatia. E’ la seconda volta che ha partecipato alla gara di Barcellona indossando colori e simboli della città".

E’ mai stata a Terni? "No - prosegue il presidente Fitri -, l’abbiamo invitata lo scorso anno alla Festa di Natale del Terni Triathlon ma non riuscì a venire. La inviteremo di nuovo, chissà che stavolta non riesca".

Ste.Cin.