Con il cuore Solidarietà nel nome di Francesco

Musica, testimonianze e l’invito a fare del bene. L’evento solidale “Con il cuore, nel nome di Francesco“, organizzato dal Sacro Convento in favore delle popolazioni colpite dalle alluvioni delle ultime settimane in Italia e di altri progetti in diversi Paesi del mondo, ha ottenuto significativi riscontri. "L’Italia è il paese del bene: la serata vissuta martedì sera ad Assisi è stata un successo di donazioni, grazie al numero solidale 45515, e di ascolti – ha dichiarato padre Enzo Fortunato, coordinatore dell’evento –. È il cuore grande degli italiani che batte forte". Padre Fortunato rileva, infatti, il record di ascolti degli ultimi sei anni fatto registrare dal programma tenutosi sul sagrato della Chiesa Superiore della Basilica di San Francesco d’Assisi, trasmesso in diretta su Rai 1, con 2.899.000 spettatori, il 17.7% di share. "Un grazie al direttore Intrattenimento Prime Time Rai, Marcello Ciannamea, alla grande famiglia Rai che in questi giorni, con i suoi programmi televisivi e radiofonici, ha sensibilizzato gli italiani a donare ‘Con il Cuore’", ha aggiunto padre Fortunato nel ringraziare il conduttore Carlo Conti, gli artisti e coloro che hanno portato sul palco toccanti testimonianze. "Ma il grazie più grande va agli italiani che stanno donando con grande affetto e sensibilità, siamo certi che continueranno a farlo inviando sms al 45515, fino al 15 luglio" ha evidenziato ancora padre Fortunato. Concerto di solidarietà aperto da Francesco Renga e Nek, con “A mano a mano“ (di Cocciante) seguiti da Mr.Rain con “Supereroi“ che tanto successo ha ottenuto a Sanremo. E ancora Fiorella Mannoia, i Pooh con alcuni dei loro brani più celebri, Amii Stewart con “God of love“ il cui testo è ispirato alla preghiera che Papa Ratzinger pronunciò a News York, davanti all’enorme voragine dell’attacco alle Torri Gemelle. In chiusura due brani di Lucio Battisti eseguiti da Gianmarco Carroccia. Musica, ma anche testimonianze. Dai video sulle mense in Italia a fra Marco Moroni, Custode del Sacro Convento, e fra Giulio Cesareo, responsabile per la comunicazione, che hanno illustrato la Regola Bollata da Papa Onofrio III nel 1223. E poi fra Ottavio Carminati, guardiano del convento di San Francesco, a Faenza, suor Elena Balatti, direttore della Caritas a Malakal, città del Sud Sudan, Carlo Mazzola, chef della Casa della Solidarietà di San Paolino, fra Martin Rouamba, studente di farmacia che opera nell’ospedale Massimiano Kolbe, in Burkina Faso, Alessandro Picottini, responsabile della Casa della Carità Fraterna di Perugia, Stefano Mele, un ragazzo che, nonostante una grave patologia, non ha mai smesso di lottare, grazie anche alla fede. Sino al vescovo Domenico Sorrentino. Ringraziato, infine, il maestro tintore Claudio Cutuli che ha realizzato uno speciale foulard, con l’affresco di Giotto “Il Presepio di Greccio“.

Maurizio Baglioni