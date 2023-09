Con auto e pistola rubate. Scappa, è caccia all’uomo

È caccia all’uomo a Castiglione del Lago e zone limitrofe tra Trasimeno e Toscana. I carabinieri battono a tappeto il territorio alla ricerca di un fuggitivo evaso mentre veniva trasferito in caserma, dopo l’arresto all’esito di un inseguimento. Le ricerche sono in atto dalla serata di domenica, quando un uomo di origine straniera è stato fermato da carabinieri in una frazione di Castiglione del Lago, perché probabilmente i militari avevano già riconosciuto come sospetto il mezzo su cui l’uomo viaggiava. Mezzo che, poi, è risultato rubato.

Ma quando il sospettato ha capito di essere finito nella rete dei militari non si è fermato all’alt e anzi, alla vista dei carabinieri, si è dato a una precipitosa fuga. Un inseguimento durato poco, perché i carabinieri sono comunque riusciti a raggiungerlo e bloccarlo. È in questa fase che è formalmente scattato l’arresto, perché i militari di Castiglione del Lago non solo gli hanno contestato la guida di un mezzo rubato ma hanno anche trovato una pistola con matricola abrasa nel veicolo a bordo del quale l’uom viaggiava durante la prima perquisizione. È stato nella fase successiva che il sospettato si è dato (nuovamente) alla fuga. Durante le fasi di trasferimento dal luogo del fermo alla caserma, dove sarebbero stati portati a termine tutti i successivi accertamenti e adempimenti, l’uomo si è sottratto al controllo degli operatori di polizia ed è scappato a piedi in mezzo ai campi.

A nulla sono valsi gli immediati tentativi di riacciuffarlo. L’uomo si è dileguato a piedi, facendo perdere le proprie tracce. L’autovettura e la pistola sono state sequestrate e sulle stesse sono stati avviati accertamenti tecnici. "Al momento – spiegano i vertici dei carabinieri – sono in corso ricerche sul territorio per l’individuazione da parte dell’Arma provinciale, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Perugia".