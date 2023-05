Comunità Montana Due anni per la liquidazione "E lì capiremo a quanto ammonta il buco"

Ci vorranno due anni per la prima liquidazione e da quel momento in poi si capirà davvero meglio quanto sarà il "buco" che i Comuni, soci della ex Comunità Montana Trasimeno-Medio Tevere dovranno coprire rischiando di aprire voragini nei propri bilanci. Il quadro lo ha fatto di nuovo, ieri mattina, la governatrice Donatella Tesei (foto) in Consiglio regionale. La presidente ha risposto a un’interrogazione del capogruppo della Lega, Stefano Pastorelli, illustrando quali sono le novità. "Dopo la prima liquidazione – ha spiegato – ci saranno a seguire le altre e si avrà così l’eccedenza dei beni immobiliari da conferire al Fondo e quindi si potrà capire quanti dei 19,2 milioni di disavanzo della Trasimeno è colmabile". E proprio su questo Tesei è andata giù dura: "Le Comunità Montane finché non siamo arrivati al Governo della Regione erano un buco nero in termini di conoscenza della pubblica opinione". E ancora: "La Giunta regionale ha dato luogo a tutti i tentativi possibili per aiutare i Comuni del Trasimeno pur dovendo politicamente stigmatizzare una scellerata gestione di quella Comunità montana e di chi gestiva i comuni che la partecipavano".

Insomma, un colpo durissimo proprio all’indomani del voto che proprio nella zona del Lago (Corciano e Passignano) ha visto prevalere di nuovo il centrosinistra. La presidente ha poi detto che proprio da pochissimo anche Cassa depositi e prestiti ha presentato il conto alla Montana del Trasimeno: deve rientrare infatti di 13 milioni di finanziamenti a suo tempo contratti con la stessa Cdp". Dunque dopo aver appurato quanta parte del buco da 19 milioni sarà colmabile con la liquidazione delle altre quattro Montane che hanno i conti in ordine, si procederà per ciò che è riconducibile in maniera certa al singolo Comune che lo ha generato, se indistinto invece ripartito tra i Comuni che compongono quella Comunità montana e cioè: Castiglione del Lago, Città della Pieve, Collazzone, Corciano, Deruta, marsciano, Paciano, Panicale, Passignano, Piegaro, Torgiano e Tuoro. Questi sono quelli che rischiano di vedersi aprire nei propri bilanci vere e proprie voragini che poi andranno coperte. "Il commissario Fabrizio Vagnetti ci relaziona periodicamente – ha concluso Tesei – e continueremo a rendere noti i fatti a tutti gli umbri".

M.N.