Comunità. Incontro su Rai Due

AMELIA “Delegazione“ della Comunità Incontro ospite ieri pomeriggio di “Bellamà” la trasmissione condotta dal giornalista Pierluigi Diaco in onda tutti i pomeriggi su Rai Due. Il conduttore aveva visitato la sede di Molino Silla nelle scorse settimane. "Focus su dipendenze e prevenzione, in studio la coordinatrice di Comunità Incontro Onlus Martina Nicolasi insieme a Davide e a Graziano che hanno portato la loro testimonianza – così in un post la struttura di recupero –.Una lunga chiacchierata a cuore aperto e un momento di scambio e condivisione con il pubblico “intergenerazionale” per ricordare don Pierino, i suoi valori e dire insieme “No alla droga SÌ alla vita”. Grazie a Rai Due e a Pierluigi Diaco per questo meraviglioso spazio".