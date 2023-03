Comunità in lacrime Tanta gente a Deruta per l’addio a Laura Il ricordo di Berlusconi

E’ stata una giornata tremenda per Deruta e per Perugia, carica di dolore e di strazio. Ieri pomeriggio infatti a Sant’Angelo di Celle è stato celebrato il funerale di Laura Buco, la giornalista e segretaria provinciale di Forza Italia che sabato notta è scomparsa dopo una breve malattia all’età di 43 anni. Una morte che ha destato tantissima commozione in tutta l’Umbria. Il funerale è stato celebrato nella chiesa dove Laura si era sposata con Alessio Bevilacqua, matrimonio dal quale erano nate poi le figlie Adele e Camilla.

In tanti hanno partecipato alle esequie, in molti si sono uniti in silenzio per dare l’ultimo saluto a Laura: tantissima gente a tributarle l’ultimo doloroso saluto, a iniziare dal marito Alessio con le due bimbe come detto, e poi la madre Carla, il padre Carlo, i parenti e tantissimi amici e colleghi che con la donna hanno condiviso in questi anni esperienze personali e professionali.

E sempre ieri, a testimonianza dello spessore umano e personale di Laura Buco, è arrivato anche il messaggio del presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi.

"Cari amici, la notizia della scomparsa di Laura mi ha sorpreso e profondamente addolorato – ha scritto nel suo profilo social –. L’ho conosciuta come una dirigente politica attiva e appassionata, una vera combattente per la libertà, innamorata del suo territorio, la bellissima Umbria alla quale ha dedicato tanto impegno e tante energie. Ma soprattutto ho conosciuto Laura, in tutte le occasioni in cui l’ho incontrata, come una donna piena di energia, di voglia di fare, di progetti, di fiducia nel futuro, anche nei giorni difficili della malattia. Questo rende ancora più doloroso il destino crudele che ha voluto sottrarla così presto alla sua famiglia, ai suoi amici, alla comunità politica di Forza Italia".

"Come coordinatore provinciale degli Azzurri di Perugia, come portavoce del sindaco di Perugia, come amministratore locale – ha aggiunto Berlusconi – so che ha lasciato unanime rimpianto in tutti quelli, siano amici o avversari politici, che hanno avuto modo di conoscerla, di collaborare o di confrontarsi con lei. Al loro cordoglio voglio unire il mio, nella certezza che il suo impegno e la sua generosità non saranno mai dimenticati, che tutto quello che ha saputo fare, nei troppo pochi anni che le sono stati concessi di vivere, rimarrà un punto di riferimento per il suo territorio e per le persone che l’hanno apprezzata e le hanno voluto bene".

"Al marito Alessio e a tutti i familiari – ha concluso il presidente di FI – voglio dire che sono vicino e partecipe del loro grande dolore, alle piccole Adele e Camilla rivolgo un abbraccio particolarmente affettuoso, nella certezza che per tutta la vita potranno essere orgogliose della loro mamma e che lei, dal Cielo, veglierà sulle sue bambine ogni giorno. Addio Laura e grazie di tutto quello che hai fatto".