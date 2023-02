Comunità energetiche, che occasione "Scelta impreditoriale e ambientale"

Delle comunità energetiche anche in Umbria come "occasione da non perdere" e come "contributo fondamentale" sia alla transizione che all’autonomia energetica, si è parlato nel corso di un convegno organizzato dal Gruppo Gesenu in collaborazione con Confindustria Umbria e la società Fusion. Ieri a Perugia, istituzioni e professionisti del settore si sono confrontati sull’importante tema della transizione energetica attraverso case history e interventi specifici per fare il punto anche della produzione condivisa di energia da fonti rinnovabili per le imprese in Umbria. Una ventina - è stato ricordato - sono al momento le comunità energetiche in Umbria ed in generale tutte le Cer in Italia, in linea comunque già con le normative, sono però in attesa dei decreti attuativi che chiariranno il quadro regolatorio e della parte dei fondi che il Pnrr ha riservato alle comunità (2,2 miliardi di euro). "Da oltre un anno - ha sottolineato il presidente di Confidustria Vincenzo Briziarelli - abbiamo focalizzato l’attenzione sulle comunità energetiche, perché non vi è dubbio che associarsi per produrre, con fonti rinnovabili, l’energia elettrica necessaria al proprio fabbisogno, e poi condividere quella in eccesso con la comunità non è un’operazione speculativa, ma una scelta imprenditoriale per fornire benefici ambientali, economici e sociali. Da aprile collaboriamo con il Comune di Assisi, e più di recente, con quello di Spello". La comunità energetica promossa da Gesenu è una delle prime ad essere realizzate in Umbria, e per Briziarelli "segna un tracciato che molte altre aziende dovranno percorrere". Luciano Piacenti, consigliere delegato Gesenu, ha raccontato l’esperienza proprio di questa prima comunità energetica nel comune di Perugia (in località Ponte Felcino).