’Comunità energetica’. Arriva la presentazione

GUALDO TADINO – La Cer, la Comunità energetica rinnovabile, la prima nel gualdese, sarà presentata alla cittadinanza giovedì 25 gennaio, alle 18, nella sala della Mediateca del "Museo regionale dell’emigrazione". L’iniziativa, che vedrà anche la presenza di esponenti di Leganet e della Rcs (Rete dei Comuni sostenibili) servirà per illustrare l’atto costitutivo, lo statuto ed il regolamento relativi, già approvati all’unanimità nell’ultima seduta del Consiglio comunale del 19 dicembre scorso. Verranno presentate e spiegate tutte le opportunità della Cer rivolte a famiglie ed imprese, attraverso un confronto faccia a faccia su tutti gli aspetti tecnici, economici e di contenuto. L’Amministrazione comunale invita tutti i cittadini e le imprese del territorio a partecipare all’iniziativa, aperta al contributo di chiunque sia in qualsiasi modo interessato. "Dopo mesi di studio e di lavoro – ha detto il sindaco Massimiliano Presciutti, che ringrazia Leganet, Rcs, gli assessori ed i collaboratori per l’impegno profuso – finalmente siamo pronti per dare l’avvio concreto alla prima Comunità Energetica Rinnovabile promossa dal nostro Comune. Un esempio su scala nazionale, che porterà benefici ambientali, economici ed ambientali alla nostra comunità". Alla presentazione della Cer interverranno, oltre al sindaco, l’assessore allo sviluppo economico, Stefano Franceschini, il presidente di Leganet, Alessandro Broccatelli, l’esperto Cer e Leganet, Stefano Monticelli ed il direttore della Rete dei Comuni Sostenibili, Giovanni Gostoli. Alberto Cecconi