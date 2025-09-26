Comunità connesse "Festeggiamo l’amicizia favorire il dialogo e la cooperazione"

Sala dei Notari gremita anche di studenti per la cerimonia che suggella il gemellaggio tra Perugia e la città francese di Aix-en-Provence. A fare gli onori di casa la sindaca di Perugia Vittoria Ferdinandi e il consigliere Federico Phellas, che hanno accolto il console generale di Francia a Roma Fabrice Maiolino, l’assessora alle relazioni internazionali e gemellaggi di Aix En Provence Karima Zerkani-Raynal, il console onorario di Francia a Perugia Gabriele Galatioto. Tra gli studenti presenti, gli alunni delle medie Bonazzi-Lilli e Carducci e quelli superiori della Giordano Bruno, i rappresentanti dell’associazione Madeleine e della scuola superiore per mediatori linguistici. In particolare Bamba Moussa Junior, Irene Maestrini e Benedetta Graziuso della III D della Bonazzi-Lilli hanno tenuto un discorso in francese per accogliere e salutare gli ospiti d’Oltralpe. La parte musicale affidata al Libercantus Ensemble diretto da Vladimiro Vagnetti.

"Nobile e grande è solo ciò che dura” - ha detto Ferdinadi citando Goethe -. Noi oggi festeggiamo la grandezza dei 55 anni di amicizia tra Perugia ed Aix; un sentimento che ha bisogno di cure, presenza e visione. Questa amicizia necessita di attenzione continua e di ridarsi un senso e significato. Questo è l’impegno che assumiamo oggi. Sono felice - conclude la sindaca - per la presenza delle scuole in aula perché i giovani sono il nostro presente e futuro; è dunque fondamentale la loro partecipazione perché i gemellaggi sono strumenti di valore enorme, soprattutto in un momento storico come quello attuale, contraddistinto da guerre, violenza, discriminazioni e nazionalismi. Parlare di gemellaggi, infatti, significa riconnettere i popoli tra loro".

Silvia Angelici