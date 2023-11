Comuni, che delusione. La lotta contro gli evasori resta un vero fallimento

Il contributo dei Comuni di Perugia e Terni alla lotta contro l’evasione e l’elusione fiscale dei grandi tributi statali non ha prodotto neanche un centesimo: segno evidente che nessuna delle due amministrazioni locali si è mossa in questo senso.

Il dato è stato elaborato dall’Ufficio studi della Cgia di Mestre (Venezia) che evidenzia come il contributo dei Comuni ha portato nel 2022 al recupero di solo 6 milioni di euro, praticamente lo 0,007 per cento dei 90 miliardi che ogni anno i trasgressori del fisco trattengono indebitamente.

Nel 2023, infatti, lo Stato ha erogato ai Comuni la metà, poco più di 3 milioni, quale contributo per la loro partecipazione all’attività di accertamento fiscale relativa al 2022, come prevede la legge. L’azione dei Comuni in chiave antievasione in questo caso riguarda solo alcuni tributi statali come l’Irpef, l’Ires, l’Iva, le imposte di registro-ipotecarie e catastali e non le imposte locali come Imu, Tari o imposta di soggiorno.

Per ciò che concerne il capoluogo regionale, l’attività è andata via via scemando: nel 2019, infatti, vennero recuperati 8.752 euro, l’anno dopo 3.718, poi 6.840 nel 2021 e neanche un euro nel 2022. Parliamo comunque davvero di cifre irrisorie, dato che in Umbria – per dare il polso della situazione – le imposte evase ammontano a 1,3 miliardi, con una percentuale che è del 13,5% del valore aggiunto regionale.

Peggio ha fatto Terni che ha recuperato poco più di mille euro nel 2019 e poi zero per i tre anni successivi. Cgia ricorda che le "segnalazioni qualificate" che i Comuni devono comunicare all’Agenzia delle Entrate riguardano alcuni ambiti di intervento: commercio e professioni (ad esempio, riguardo ai soggetti che, pur svolgendo un’attività di impresa, siano privi di partita Iva); urbanistica e territorio (es. soggetti che abbiano partecipato, anche in qualità di professionisti o imprenditori, ad operazioni di abusivismo edilizio con riferimento a fabbricati e insediamenti non autorizzati di tipo residenziale o industriale); proprietà edilizie e patrimonio immobiliare. Pertanto, le informazioni che il Comune dovrà trasmettere al fisco saranno riconducibili prevalentemente alle fonti di reddito immobiliari, già oggetto di accertamento definitivo ai fini dei tributi locali, ma evidentemente però nei due comuni più importanti dell’Umbria non si muove foglia.