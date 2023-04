Comune ’sotto attacco’ "Quanti ritardi sul Pnrr" Strade, tagliati due milioni

Strade, Pnrr, verde, Rocca Paolina. La Giunta – e in particolare l’assessore alle Infrastrutture, Otello Numerini (foto) – finisce sotto il fuoco di fila dell’opposizione – ma anche della maggioranza – che durante la discussione del Bilancio preventivo in Commissione, ha sollevato molti temi su cui i cittadini chiedono chiarimenti. Così Emanuela Mori (Iv) ha chiesto lumi sulla rotatoria di Ferro di Cavllo (via Firenze) sulla quale Numerini ha ribadito per l’ennesima volta che "non ci sono risorse disponibili. Dobbiamo prima intervenire su opere assolutamente prioritarie come il ponte di via Manuali, la biblioteca di villa Urbani, il cimitero di Fontignano.". Nel mirino della consigliera anche le storiche infiltrazioni della Rocca Paolina. "Gli uffici stanno predisponendo gli studi progettuali finalizzati all’effettuazione dell’intervento che determinerà anche l’eliminazione delle impalcature" ha provato a riassicurare l’assessore. Pd e Ipp picchiano però su altri temi: "E’ preoccupante il fatto che i tanti progetti enunciati dalla Giunta in questi anni, vengano ripresentati anno dopo anno, senza darne effettiva esecuzione. Questo riguarda i progetti finanziati dal Pnnr (su 57 ne sono stati attuato soltanto 7), che hanno delle scadenze stringenti e vincolanti, ma anche gli altri progetti finanziati tramite indebitamento per il Comune e dalle altre fonti di finanziamento governative ed europee. "Anche il piano strade redatto dalla Giunta presenta numerose criticità, indebitando notevolmente l’ente, senza trovare un pieno riscontro all’interno della città". Numerini ha provato a metterci una toppa, annunciando che per i rifacimenti stradali quest’anno le risorse scenderanno a 3,2 milioni (contro i 5 del 2022) più gli interventi diretti del Cantiere. "Quanto al Pnrr – ha spiegato – sta determinando difficoltà per tanti Comuni a causa della complessità delle procedure. Tuttavia stiamo riuscendo a portare avanti molteplici interventi.".