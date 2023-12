Comune, ok al bilancio. Italia Viva vota a favore e passa col centrodestra

Se in Regione il consigliere di Italia Viva, il partito di Matteo Renzi, si era astenuto sul Bilancio 2024, in Comune Iv è passata definitivamente nel centrodestra: ieri infatti, Emanuela Mori, ha votato a favore della pratica sul Bilancio preventivo e sul Dup, Documento unico di programmazione, con il resto della coalizione composta da Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e da tre liste civiche, anticipando scenari che pian piano si sta definendo anche a livello nazionale. E’ insomma una sorpresa il voto di Mori, ma non troppo, dato che nelle ultime settimane, si era espressa pro-Romizi in più occasioni: la sua candidatura con una lista civica che sostiene il centrodestra non è certo un segreto. L’Umbria e Perugia, insomma, sembrano essere una sorta di terreno sperimentale per quello che accadrà nei prossimi mesi in altri scenari politici di maggiore richiamo. Senza scordare che non tutti all’interno di Iv, in Umbria, la pensano come Fora e Mori. "Il bilancio denota lo sforzo compiuto dall’Amministrazione per portare a termine i progetti intrapresi per proiettare Perugia verso il futuro – ha detto ieri Mori nel suo intervento in Aula -, con scelte coraggiose di cui occorre prendere atto. Nel comprendere le difficoltà di gestione di un bilancio contraddistinto da importanti tagli di risorse pubbliche, da aumenti dovuti al caro energia e da stringenti vincoli normativi." Mori, "per dare una prospettiva alla città affinché non sia vittima di diatribe politiche", ha preannunciato un voto a favore della manovra. "Ciò – ha concluso - per traguardare un futuro migliore per la città". I due documenti (Preventivo e Dup) sono passati con 20 voti a favore e 9 contrari. Gli atti sono stati illustrati in aula dall’assessore Cristina Bertinelli che ha sottolineato come "il bilancio 2024 sia stato condizionato da diversi fattori esterni tra cui il costo dell’energia e l’inflazione che avranno effetto diretto sulle spese del Comune stante la loro imprevedibilità. Altri condizionamenti derivano dall’aumento delle spese per il personale e da altre partite non facilmente quantificabili come i costi per i minori in comunità, in forte crescita". Infine l’assessore ha espresso soddisfazione "per i significativi investimenti in essere (Pinqua per citare uno) tra cui spiccano quelli legati al Pnrr con 168 milioni destinati a cambiare il volto della città facendo aumentare il Pil".

