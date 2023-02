Comune, la Proietti prende tempo

Il sindaco Stefania Proietti, dopo la verifica dell’altra sera, ha preso tempo – questo è trapelato -, sino all’inizio della prossima settimana per decidere. Per una situazione politica che appare ‘scivolosa’. C’è da risolvere, infatti, qualche mal di pancia interno alla maggioranza che vede al governo oltre al Pd, le civiche Assisi Domani e Assisi Civica e il Movimento 5 Stelle. Malumori che, negli ultimi tempi, hanno trovato la ‘miccia’ nella possibilità che l’assessore Alberto Capitanucci (ingegnere, in forza al Pd e con deleghe pesanti come lavori pubblici e urbanistica) lasci l’incarico; possibilità che, stando ai rumors, appare scontata. Così la ‘miccia’ potrebbe accendere le ‘polveri’ che, a bene vedere, erano state lasciate sotto al tappeto subito dopo le elezioni del 2021, al momento dell’assegnazione degli incarichi che non aveva soddisfatto le attese di Assisi Domani a vantaggio del Pd. L’altra sera alla ‘verifica’ erano presenti tutte le rappresentanze del governo Proietti: Pd, Assisi Domani, Assisi Civica e Movimento 5 Stelle. Uscendo Capitanucci chi prenderà il suo posto? Un esponente del Pd lasciando il resto invariato? Uno di Assisi Domani nell’ottica del riequilibrio delle forze in campo? E se al posto dell’assessore in uscita andasse Donatella Casciarri, sempre del Pd? Con questa ipotesi si libererebbe la carica di presidente del Consiglio comunale che potrebbe andare ad Assisi Domani, ma il Pd accetterebbe. Insomma quanto sta accadendo appare più di un sassolino nella stagnante acqua della politica assisana.

M.B.