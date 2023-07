Comune, il Pd punta sul campo largo E lancia l’identikit del candidato

"Qualora la coalizione lo ritenesse necessario il Pd avanzerà le proprie candidature a sindaco prospettando l’impegno di personalità innovative, con una specifica formazione professionale e dotate di esperienza politica e competenze amministrative. Il tutto per far fronte al meglio alla necessaria azione di governo della città". Il segretario del Partito democratico dell’Umbria, Tommaso Bori e quello di Perugia, Sauro Cristofani fanno capire che per la prossima candidatura a sindaco del 2024 un’idea ce l’hanno già. Ma la premessa è che senza il campo largo non si andrà da nessuna parte: "Il Pd, di fronte allo svilupparsi del confronto politico in alcune importanti città della regione e nel capoluogo – affermano Bori e Cristofani – conferma di voler lavorare alla costruzione di una coalizione che tenga insieme l’ampio schieramento delle forze che si riconoscono in ideali e valori comuni, a partire ovviamente dal Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, dalle realtà civiche, da Azione e Italia Viva, Alleanza Verdi Sinistra, Socialisti, Più Europa e Demos e tutti quei movimenti e gruppi che, a livello di contenuti programmatici, rifiutano di sostenere le alleanze di centrodestra sempre più improntate alla smobilitazione dei servizi pubblici.

"Nella costruzione delle alleanze, ruolo importante avrà l’individuazione dei candidati sindaco. Il punto centrale è e rimane il metodo – aggiungono –: il Pd non parte con ricette predeterminate e non è pregiudizialmente ostile a nessuna candidatura, purché ottenga una larga adesione della coalizione ed esprima una forte potenzialità elettorale. Il Pd, quale componente indispensabile della coalizione, non ha né l’ambizione né la presunzione di imporre proprie candidature, ma rimane convinto che senza un largo sostegno alle scelte del partito di maggioranza della coalizione, resta difficile competere realisticamente con lo schieramento di centrodestra". Né Cristofani, né Bori al momento accennano alle Primarie che invece una parte importante dei circoli perugini chiede a gran voce: proprio l’altra sera si è svolta un’assemblea in questo senso che conferma come non tutti dentro al partito la pensino allo stesso modo.