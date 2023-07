Comune di Perugia, dopo gara deserta, fornitura di 13 maxi autobus elettrici senza bando

Dopo che la gara era andata deserta, il Comune ‘corre ai ripari’ sul Brt. Palazzo dei Priori infatti ha deciso di avviare una procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara con la consultazione di quattro operatori economici che hanno presentato manifestazione di interesse a seguito di informale indagine di mercato, per la fornitura dei 13 maxi autobus elettrici da 18 metri che dovranno fare avanti e indietro da Castel del Piano a Fontivegge per il nuovo servizio del trasporto pubblico. Le norme prevedono infatti che l’ente possa rivolgersi direttamente alle aziende che producono beni "quando, in risposta a una procedura con previa indizione di gara, non sia pervenuta alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, purché le condizioni iniziali dell’appalto non siano sostanzialmente modificate". E così il Comune sceglierà il fornitore degli autobus secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualitàprezzo, offerta che è comprensiva della relativa fornitura e posa in opera delle infrastrutture di ricarica. Tutto questo tenuto conto che si parte da una base di circa 15 milioni di euro. L’appalto della realizzazione del percorso e delle stazioni è stato invece affidato alcuni mesi fa ad un raggruppamento di imprese umbre con un ribasso economico del 13,31%. Così dai 74 milioni originari, l’importo contrattuale è sceso a 64.744.403 euro (più l’Iva), di cui 2.545.110 per la progettazione. A questo va però aggiunta la fornitura dei bus, per un totale complessivo di 109 milioni di cui 104 finanziati con fondi Pnrr. Il servizio, lo ricordiamo, si snoderà lungo circa 13 chilometri di percorso, da Castel del Piano a Fontivegge attraverso Sant’Andrea delle Fratte, San Sisto, il polo ospedaliero, via Settevalli.