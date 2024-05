Comune commissariato a Norcia. In sette presentano le dimissioni

Per il Comune di Norcia scatta il commissariamento ad ormai pochi giorni dalle elezionii. Il colpo di scena è avvenuto nel Consiglio comunale di ieri, durante il quale hanno annunciato le proprie dimissioni il sindaco facente funzione Giuliano Boccanera, il presidente dell’assemblea Pierluigi Altavilla e altri cinque consiglieri. Il tutto in una seduta che doveva essere molto tecnica ma che ha portato alla fine della legislatura, ormai giunta quasi a scadenza naturale. Più della metà dell’assemblea ha dunque formalizzato la propria volontà di lasciare gli incarichi aprendo le porte del commissariamento del Comune. Il tutto alla vigilia della sentenza d’appello per Nicola Alemanno, imputato per abuso d’ufficio in un processo sul post terremoto, per il quale era arrivata anche la richiesta di assoluzione.

"Si tratta di un atto di chiarezza che esprime rispetto per i cittadini - ha detto Pierluigi Altavilla -, prendiamo atto che nella maggioranza ci sono ormai diverse anime e quindi era giusto dimettersi". Oltre a Boccanera e Altavilla se ne sono andati Antonio Duca, Cristian Coccia e Miriana Canali (Noi per Norcia) e i consiglieri di Norcia liberale Francesco Battilocchi e Alessandro Severini Perla. Un colpo di scena inaspettato, dunque, in vista delle prossime elezioni, dove in totale sono quattro i contendenti alla fascia tricolore nell’ormai imminente tornata delle amministrative. C’è il primo luogo Nicola Alemanno che ha annunciato la sua intenzione di correre di nuovo nonostante la sospensione dovuta alla condanna in primo grado per abuso d’ufficio, pur essendo fissata per oggi la sentenza di secondo grado, con la Procura generale che ha già chiesto l’assoluzione. La lista di Alemanno si chiama ‘Rispetto per Norcia’ e la sentenza di oggi avrebbe potuto riportare l’ex sindaco al vertice del Comune, anche se per pochi giorni. Il suo vice Boccanera ha deciso di candidarsi anche lui sindaco a capo della lista Norcia Unita. Poi ci sono Francesco Filippi (Ricostruiamo Norcia) e Cristina Sensi (Libera Norcia). Una corsa a quattro per una cittadina da poco meno di cinquemila abitanti.