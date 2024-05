“Comune amico“. Castel Viscardo in lizza per il premio

C’è anche Castel Viscardo, insieme a Monte Castello di Vibio, Valtopina e Scheggino, tra i Comuni dell’Umbria che si contendono quest’anno il premio “Piccolo comune amico“, progetto realizzato da Codacons in collaborazione con Coldiretti con lo scopo di valorizzare i piccoli comuni italiani, far conoscere le eccellenze locali e favorire il turismo. Una iniziativa, giunta alla quarta edizione, che premia le eccellenze italiane nelle categorie agroalimentare, artigianato, innovazione sociale e cultura, arte e storia. Oltre alle categorie tradizionali ci saranno i premi speciali: “Piccolo aeroporto amico“, dedicato alla riqualificazione dei piccoli centri aeroportuali; “Aria, acqua, terra“, sulla bellezza naturalistica del territorio; “Comuni contro il caro energia“, per le politiche di contrasto al caro-bolletta; “Comuni per la disabilità“, per politiche di inclusione; “Comuni per l’apicoltura“. I cittadini possono votare il proprio comune preferito entro il 15 giugno: https://codacons.it/pca-2024-vota/ .