Comune, 120 assunti in due anni: "Un risultato senza precedenti"

Il Comune parla di "una stagione di assunzioni senza precedenti". Nel 2023 sono stati "arruolati" con concorso 23 dipendenti, dopo i 32 del 2022, per un totale di 241 addetti attualmente impegnati nell’ente considerando i 9 impiegati che sono entrati in servizio all’inizio del 2024. Nell’ultimo biennio l’amministrazione comunale di Città di Castello ha dunque assunto in organico numerose persone "scegliendo di investire sulla qualità dei servizi attraverso le professionalità, le competenze, ma anche per progettare la città che verrà", dice l’assessore Michela Botteghi nel tracciare un bilancio.

Più in generale tra il 2022 e il 2023 c’è stata la stipula di circa 120 contratti di assunzione per concorso, tra tempi determinati e indeterminati. "Una robusta iniezione di forze e professionalità per dare una marcia in più a tutti i settori dell’ente, ma anche un contributo importante all’occupazione, attraverso l’arruolamento nella pubblica amministrazione di personale che è tuttora in forza al nostro Comune oppure ha proseguito la propria esperienza lavorativa in altri enti locali", aggiunge l’assessore Botteghi, che insieme alla dirigente delle Risorse Umane Gigliola Del Gaia, parla di "una scelta politica precisa, che non era scontata".

Tratto distintivo delle politiche del personale – viene sottolineato – è stato quello di collaborare con altre municipalità per organizzare concorsi per il reclutamento di profili di interesse comune. Recentemente sono state così espletate procedure di selezione per educatori d’infanzia con Umbertide, ma anche per ufficiali e per agenti della Polizia Locale, con Sansepolcro e Bastia Umbra. Nel 2023 il comune di Città di Castello ha assunto a tempo indeterminato, da graduatorie proprie e di altri enti, soprattutto educatrici d’infanzia (14 di cui 7 assunte nel 2023 e 7 nei primi giorni del 2024), ma anche collaboratori amministrativi informatici, istruttori, assistenti sociali, operai altamente specializzati, procedendo a 14 progressioni verticali.

In questo anno sarà definita l’assunzione di uno specialista della vigilanza a seguito del concorso già espletato, mentre sono state avviate le procedure per il reclutamento di tre funzionari, di due geometri, di due agenti di Polizia Locale e di un informatico.