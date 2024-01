Comunali, si vota anche di sabato. Via libera al terzo mandato. Tre sindaci su 5 si ripresentano

Sembrava tutto fatto qualche tempo fa, poi la frenata della settimana scorsa e infine il via libera di ieri mattina del Consiglio dei Ministri. I sindaci dei comuni tra 5 e 15mila abitanti potranno presentarsi per il terzo mandato e quelli fino a 5mila non avranno più limiti. Ecco così che sabato 8 e domenica 9 giugno in Umbria oltre che per elezioni europee si voterà anche in 60 comuni su un totale di 92. E tra questi ce ne sono cinque in cui il primo cittadino potrà ricandidarsi per la terza volta. Si tratta di Magione (dove però Giacomo Chiodini del Pd ha detto chiaro e tondo che non correrà per il tris), Gualdo Tadino (Massimiliano Presciutti, che invece sarebbe pronto alla ‘tripletta’), San Giustino (Paolo Fratini che ha annunciato che tornerà al proprio lavoro), Spello (Moreno Landrini che invece potrebbe ricandidarsi) e Panicale (Giulio Cherubini, anche lui pronto al tris). Per loro è dunque ammesso il terzo mandato. Gli altri dieci territori tra 5 e 15mila abitanti sono (in ordine di grandezza per numero di abitanti): Amelia, Deruta, Trevi, Città della Pieve, Torgiano, Passignano, Gualdo Cattaneo, Nocera Umbra e Montefalco.

Non ci sono invece sindaci che hanno fatto già tre mandati nei comuni più piccoli (sotto la soglia dei 5mila residenti), ma nei territori più importanti tra coloro che potrebbero optare per un terzo ci sono Alemanno a Norcia, Moscioni a Lisciano Niccone, Gareggia a Cannara, Benedetti a Vallo di Nera, Ferricelli a Piegaro, Ferracchiato a Fossato di Vico, Longaroni a Castel Viscardo, Fibraroli a Sant’Anatolia, Ceci a Pietralunga, Marinelli a San Venanzo, Capponi a Costacciaro, Filiberti a Lugnano, Basili ad Allerona, Lattanzi a Guardea, Gubbiotti a Sellano. Gli orari del voto sono questi: sabato 8 giugno dalle 14 alle 22 e domenica 9 dalle 7 alle 23. L’eventuale ballottaggio si terrà due settimane dopo. La domenica sera verranno scrutinate solo le schede relative alle europee, mentre il lunedì dalle 14 si procederrà con le comunali. Quanto alle regionali in Umbria, la finestra per votare è dalla fine di ottobre alla prima settimana di dicembre: a stabilire la data precisa sarà la presidente della Giunta regionale, Donatella Tesei.