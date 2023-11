Compra Rolex con assegno falso, denunciato

Orvieto, 21 novembre 2023 – Sicuramente molto creativo, ma pur sempre un truffatore, finito nella rete della polizia stradale. Si tratta di un 35enne di origini campane che è stato fermato sull’autostrada A1 nei pressi di Orvieto dalla Stradale: durante il controllo è spuntato dalle sue tasche un Rolex. Per giustificarne il possesso ha inventato una storia molto articolata: non voleva lasciarlo a casa, voleva portarlo con sé mentre stava andando nell’hinterland milanese per una triste occasione, il funerale di una cugina morta a soli 39 anni. Peccato fosse tutta una bugia: nessuna cugina morta, nessun funerale. I poliziotti hanno insistito quando hanno notato che il cinturino non si confaceva al suo polso; gli accertamenti hanno confermato che non ci sarebbe stato nessun funerale.

In realtà l’uomo aveva acquistato il Rolex – del valore di 15mila euro – in provincia di Vicenza, da un ignaro venditore, a cui aveva pagato il prezioso orologio con un assegno falsificato. Con particolare scaltrezza aveva anche creato una falsa pagina web, riportante i dati della filiale bancaria di emissione del titolo, pagina che il venditore aveva contattato per sincerarsi della copertura dell’assegno avuto, ricevendo garanzia circa la bontà dello stesso e la regolarità del pagamento del bene ceduto.

L’uomo è stato quindi denunciato a piede libero e il Rolex sequestrato.