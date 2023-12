Compra mobili, ma è una truffa. Il venditore ’sparisce’ con i soldi

Tempo di Natale e acquisti on line, tempo di truffe. Da Città di Castello è scattata la denuncia per un uomo di 56 anni reo di aver truffato una 47enne tifernate che gli aveva pagato 2 mila 500 euro sul conto corrente per l’acquisto di un arredo, mai arrivato. Le indagini, condotte dagli agenti di Polizia del Commissariato sono partite a seguito della presentazione di una querela da parte della persona offesa.

La donna di 47 anni, residente in Altotevere, dopo aver sottoscritto – in qualità di legale rappresentante di una ditta – un contratto per l’acquisto di un set di arredo, aveva accreditato la somma di 2mila 500 euro circa sul conto corrente indicato dal venditore.

Come da prassi i due si erano accordati sulla data di consegna - mai effettuata. Infatti il venditore dapprima ha fornito delle rassicurazioni e successivamente si è reso irreperibile. Ovviamente i mobili non sono mai arrivati.

A quel punto la tifernate ha realizzato di essere stata raggirata e, preoccupata per la somma sborsata e per l’acquisto non andato a buon fine, si è recata negli uffici del Commissariato per sporgere querela.

Dopo aver acquisito tutti gli elementi e le informazioni utili, i poliziotti hanno svolto alcune indagini che hanno portato all’identificazione dell’uomo e alla denuncia alla competente autorità giudiziaria: ora il cinquantaseienne deve rispondere del reato di truffa. Contestualmente a questo ennesimo fatto che riguarda una truffa on line, la Polizia ha lanciato un messaggio per prevenire tali spiacevoli episodi, invitando i cittadini ad avvalersi "dei canali di vendita e acquisto ufficiali e a diffidare dal prendere contatti con venditori o acquirenti non conosciuti e non autorizzati". Nei giorni scorsi sempre a Città di Castello i carabinieri avevano denunciato un uomo di 43 anni che aveva speso soldi falsi in alcuni locali: a seguito della perquisizione nella sua abitazione i militari avevano rinvenuto banconote di vario taglio contraffatte per un importo superiore ai 22 mila euro. Anche in questo caso era scattata la denuncia per truffa.