"Composto da professionisti e operatori altamente qualificati"

FOLIGNO – I componenti del nuovo Comitato scientifico sono, oltre al presidente dell’Ente e, da Statuto, presidente del Comitato, Domenico Metelli, anche Paola Tedeschi (vice) e i consiglieri Simone Agostini (presidente della commissione artistica), Alessandro Castellani, Cecilia Cristofori, Daniele Falchi, Annamaria Menichelli, Luciano Piermarini, Anna Maria Rodante. Lo Statuto di Palazzo Candiotti, infatti, nella nomina di questo organismo, prevede che sia composto da "professionisti ed operatori altamente qualificati nei campi delle materie storiche, sociali, antropologiche, culturali, scientifiche, artistiche, urbanistiche e architettoniche". Il numero dei consiglieri è stabilito di volta in volta dal Consiglio dei Cento, l’organismo che nomina il Comitato. Il Comitato scientifico era sempre stato un’entità astratta e divisa dalla vita quotidiana dei Rioni. In questa occasione c’è stata la svolta e la nuova fase. A sottolineare la nuova fase del Comitato, anche la creazione di una chat nella quale i componenti si scambiando idee e opinioni da sviluppare in maniera più veloce e smart. Il Comitato, una volta nel pieno delle sue funzioni, ha anche elaborato una serie di progetti, alcuni da realizzare nei tempi brevi, altri che occuperanno l’intero mandato. In perfetta sintonia con il presidente della Commissione artistica, Simone Agostini, è stato rivisto il Regolamento del Corteo che dovrà essere senz’altro spettacolare ma che dovrà rispettare anche canoni di eleganza, di solennità e di storicità.