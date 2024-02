Compagni di viaggio collaudati. L’ok di Comune e Provveditorato: "Un’ iniziativa che fa crescere"

Anche per questa edizione il Campionato, che ormai ha compiuto 21 anni, può far conto su cinque compagni di viaggio, amici e supporter, che ci aiutano a realizzare al meglio questo viaggio con le scuole nella fabbrica delle notizie. Gli sponsor sono Coop Umbria Casa, Its Umbria Academy, Perugia Pratiche Sas, Azienda Agricola Berti, Gestioni Consolidate (Centro Gherlinda). Fanno il tifo per noi anche l’assessorato all’istruzione guidato dal vicesindaco Gianluca Tuteri, l’Ufficio scolastico regionale dell’Umbria con il direttore Sergio Repetto e l’Inner Wheel Perugia.

Si tratta di una iniziativa che - perseguendo l’ambizioso obiettivo di un’alleanza educativa con la scuola - intende avvicinare i giovani al mondo dell’informazione e della carta stampata nella quale i ragazzi si mettono alla prova sul campo: ogni classe partecipante, insieme ai propri docenti-tutor, è così impegnata nella realizzazione di una intera pagina di giornale. Per l’intera durata del progetto ogni classe coinvolta riceve gratuitamente, nei giorni di pubblicazione degli elaborati di “Cronisti in classe”, copie de La Nazione. Con l’obiettivo, ancora una volta, di avviare le giovani generazioni – cioè i cittadini di domani – alla lettura dei quotidiani e alla conoscenza con sguardo critico e consapevole dei fatti di cronaca e delle grandi sfide dei nostri giorni. Non è tutto: in una logica di sempre più stretta integrazione tra carta stampata e web, è attivo il sito www.lanazione.cronistinclasse.it sul quale vengono pubblicati, subito dopo l’uscita sul giornale cartaceo, tutti gli elaborati delle scuole e possono essere votati da chiunque e concorrere al premio speciale per la pagina più cliccata sul web. Le sfide si concluderanno a maggio.