"Commissione Pnrr inutile. Si spendono soldi pubblici"

PERUGIA - "La nuova amministrazione regionale ha deciso di istituire una nuova commissione con presidente, indennità e uffici, per un costo complessivo di 363mila euro. Peccato che questa commissione Pnrr sia un doppione della III Commissione Sanità, già esistente. Un vero spreco di denaro pubblico, che come minoranza stiamo denunciando con forza, perché riteniamo inaccettabile che si utilizzino i soldi dei cittadini per strutture ridondanti e prive di una reale necessità": lo afferma Laura Pernazza, consigliere regionale di Forza Italia a cui replicano i consiglieri di maggioranza. "Dopo una legislatura in cui l’Assemblea legislativa è stata ridotta a un’Aula di passacarte – affermano -, vogliamo far tornare i consiglieri regionali protagonisti e ci dispiace che la minoranza, al governo fino a qualche mese fa, non trovi modo migliore di esercitare il proprio ruolo di garanzia e controllo se non contestando i costi della Commissione speciale sul Pnrr – Missione 6 Salute, dimenticando che rimarranno invariati rispetto alla scorsa legislatura, dove la maggioranza non era certo di sinistra".