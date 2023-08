Commissione comunale su Sogepu "I cittadini devono sapere la verità"

Caso Sogepu, nuove richieste di chiarimenti giungono dalle forze politiche mentre la vicenda – tra l’inchiesta della Procura e gli incarichi Sogeco – è finita anche al centro di una giunta comunale riunita venerdì. Forza Italia intanto chiede una commissione ad hoc per affrontare l’argomento. "In attesa che la giustizia faccia il suo corso – scrive il coordinamento di Fi – occorre istituire una commissione affinchè tutti i colleghi consiglieri comunali siano messi al corrente su cosa è successo negli ultimi cinque anni di vita di Sogepu. Serve una risposta sul piano politico".

Pochi giorni fa il consigliere Andrea Lignani Marchesani poneva altri quesiti al sindaco sui recenti incarichi che sarebbero stati assegnati agli ex vertici di Sogepu nella nuova società – la Sogeco sorta dalla fusione di Sogepu ed Ecocave – per la gestione del grande appalto rifiuti in Alta Umbria da 315 milioni di Euro.

La stessa Emanuela Arcaleni, di Castello Cambia, in un’interrogazione depositata a fine luglio voleva conoscere il peso dell’operazione Sogeco, anche a fronte delle tariffe Tari, chiedendo una serie di risposte. Pertanto è chiaro che la questione sta scivolando nel piano politico: essendo Sogepu a maggioranza pubblica sono in molti a pretendere chiarezza.

"Sogepu spa è di tutti i tifernati – ribadisce il coordinamento comunale di Forza Italia – che con le loro tasse hanno rimpinguato il suo capitale sociale, l’amministrazione comunale è il tramite attraverso il quale i cittadini possono controllare l’operato della società, per cui è dovere della stessa rendere necessaria ed operativa la commissione che abbiamo richiesto". Qualche giorno fa Lignani in un’interrogazione evidenziava la necessità di una valutazione "sull’opportunità delle nomine Sogeco e se siano state concertata con il Comune e con il nuovo consiglio di amministrazione di Sogepu".

Prosegue intanto, coperta da massimo riserbo, l’indagine della Procura della Repubblica di Perugia che ruota attorno alle consulenze che ruotavano tra Sogepu ed Ecocave negli anni scorsi: gli uomini della Guardia di Finanza hanno eseguito diversi sopralluoghi nell’ambito dell’inchiesta coordinata dal procuratore Raffaele Cantone e che va avanti da mesi.