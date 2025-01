"Commissariato, i locali sono inadeguati"

SPOLETO - I locali del commissariato di Spoleto sono inadeguati, il caso finisce in parlamento. A presentare l‘interrogazione al Ministro dell’Interno è la deputata Movimento 5 Stelle Emma Pavanelli. Dalle segnalazioni dei sindacati di polizia, risulta che lo stabile che ospita il commissariato presenta diversi problemi di accessibilità, sicurezza, igiene e agibilità oramai da anni. "È pacifico – scrivono i Cinque Stelle – che una condizione del genere non garantisca il migliore svolgimento delle attività e, soprattutto, la sicurezza e il decoro in cui i lavoratori all’interno dello stabile dovrebbero vivere. Potrebbe quindi risultare ragionevole la richiesta di spostare temporaneamente gli uffici nell’antistante Istituto per Sovrintendenti al fine di procedere celermente ad una logica soluzione". La problematica del commissariato è datata e la deputata M5S chiede al Ministro di trovare al più presto una soluzione.