Commercio “congelato“: "Troppo caldo, si rischia una morìa delle attività"

"Cosa mi aspetto da questo Natale? Un po’ di freddo". Così il presidente di Confcommercio Foligno, Aldo Amoni, su aspettative e desideri del periodo natalizio, generalmente il più redditizio per il commercio. "Con queste temperature primaverili – continua – i commercianti, in particolar modo quelli dell’abbigliamento, non hanno venduto i nuovi prodotti e si troveranno in difficoltà se le temperature non dovessero cambiare. Rischiamo una morìa di attività di almeno il 30 %". Per Amoni dunque la base di partenza dovrebbe essere una temperatura in linea con la stagione. "Altrimenti diventa impossibile comprare qualcosa per coprirsi – aggiunge ancora – . Poi c’è il tema di guerre e disastri vari in giro per il mondo. Una situazione talmente precaria che non invoglia i cittadini a spendere". L’unica luce su questo fronte è il turismo: "C’è movimento e sembra che ci sarà sempre di più andando avanti. Noi puntiamo su quello e cercheremo di far trovare una città accogliente, con la pista di ghiaccio, le installazioni luminose e tutto quello che sarà possibile fare". In questo contesto si inserisce la richiesta di Federmoda e Confesercenti Umbria, nei confronti della Regione, di posticipare l’avvio dei saldi invernali dal 5 al 27 gennaio. Una proposta maturata sulla base di una consultazione della base associativa del settore, che ha dato risultati molto convergenti, con l’assoluta maggioranza (oltre il 90%) favorevole al posticipo. La richiesta è all’attenzione dell’assessore regionale allo sviluppo Michele Fioroni.

Alessandro Orfei