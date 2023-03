Commercianti perplessi La prolungata chiusura della Contessa preoccupa

Nella sala consiliare della residenza comunale, convocato dal sindaco Filippo Stirati, si è svolto un partecipato e vivace incontro con quanti gestiscono attività commerciali lungo il tracciato della statale “Contessa”, preoccupati per il loro futuro insidiato dalla prolungata chiusura dell’arteria, di cui si sta confermando tutta la sua strategicità. Provvedimento indispensabile per risolvere le criticità strutturali della Galleria e del viadotto. Tra le agevolazioni da mettere in campo, una adeguata rimodulazione della Tari e dei tributi comunali oltre a “ristori” da parte di Regione e Governo. “Con i nostri uffici – il sindaco stirati ha riepilogato così la posizione dell’amministrazione comunale in una dichiarazione all’emittente Trg – ci siamo già attivati per verificare come poter agire sui tributi, a cominciare dalla Tari. Ci aspettiamo, comunque, che anche Governo e Regione facciano la loro parte.

Nello stesso tempo – ha proseguito Stirati - monitoriamo la situazione legata ai danni dell’alluvione dello scorso 15 Settembre, sia per la parte pubblica che privata”. Ha assicurato inoltre l’impegno di “presidiare il cantiere Anas perchè i lavori (che dovrebbero partire dopo il 17 aprile, comunque a ridosso di questa data ndc) vengano eseguiti nel minor tempo possibile” e comunque “in tempi celeri”. L’incontro è stato caratterizzato da una certa vivacità, che ha posto l’accento anche sui collegamenti.

Durante la chiusura della “Contessa”, la circolazione pesante sarà dirottata sulla vecchia Flaminia, mentre quella leggera interna, scuolabus compresi, sulla comunale Contessa, appena ristrutturata con un investimento di circa 400 mila euro sostenuto da Anas e istituzioni. Alternativa che non soddisfa pienamente per le dimensioni della carreggiata tanto che, per ridurne la pericolosità, è stata suggerita la realizzazione di alcune piazzole.

Soluzione sostenuta anche dalla presidente della Confcommercio Gubbio Barbara Marsili che ha richiamato la presenza di costanti contatti con la Regione per “il varo di un tavolo che possa portare ristori concreti alle attività”. Quello dei ristori dalla parte della Regione è già un posto da tempo dalla Lega tramite il capogruppo regionale Stefano Pastorelli ed i consiglieri comunali Carini e Sabina Venturi.