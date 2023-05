Comitato Variante Sud "Avanti con la protesta"

FOLIGNO – "Se non riusciremo a sapere niente di certo, siamo pronti a inasprire la protesta". Il Comitato Variante Sud ancora sul piede di guerra di fronte alla realizzazione di un’opera che dovrebbe andare a collegare l’area Sud della città con la zona dell’ospedale e che è stata definita a più riprese "insostenibile e inutile". Ieri mattina il punto della situazione di fronte ad una ripresa della battaglia che non si è mai sopita. Il Comitato e le associazioni ambientaliste hanno ripercorso gli ultimi mesi e si sono detti "arrabbiati" perché "non si tengono in considerazione le istanze della collettività". Il portavoce del Comitato, Luigi Casini, è ripartito dalla sospensiva della mozione in Consiglio comunale, presentata dalla minoranza per chiedere l’avvio della partecipazione. E poi la questione della presenza del dirigente Francesco Castellani in Consulta per la mobilità. "Presente nella riunione di febbraio, dove illustra uno studio di fattibilità che Quadrilatero aveva inviato per ricevere un parere e poi assente nelle occasioni successive, quando il Comune ha deciso di chiudersi a riccio di fronte ad un parere negativo delle associazioni della Consulta". Casini ha parlato di "cortocircuito", lo stesso che si è verificato tra il colloquio avuto tra il Comitato e il sindaco Stefano Zuccarini in piazza della Repubblica durante una protesta. Incontro salutato con favore da tutti, concluso con l’impegno ad un faccia a faccia, carte alla mano. "Impegno che la settimana successiva non c’era più per la secretazione degli atti da parte di Quadrilatero, in qualità di controinteressato". Intervenuti anche Alessandro Petruzzi (Federconsumatori), David Fantauzzi, consigliere comunale dei 5 Stelle e Francesco Bartoli.

Alessandro Orfei