Comitato per ricostruire

UMBERTIDE – Nasce il ’Comitato Rinascita 9 Marzo’, sodalizio di cittadini residenti nelle zone colpite dal recente terremoto, ovvero Pierantonio, Pian d’Assino, Sant’Orfeto, Tavernacce e Rancolfo. Il fine, dice il presidente Paolo Arcelli, è quello di "seguire con attenzione l’azione delle istituzionali locali e centrali, affinché si possano sveltire decisioni e procedure per la ricostruzione e permettere alla gente il rientro in tempi rapidi nelle proprie case". Ma non solo. Il Comitato allarga gli orizzonti oltre la ricostruzione guardando alle condizioni "non certo soddisfacenti in cui questi territori di confine tra Umbertide e Perugia, che si trovano da tempo a rischio di spopolamento e perdita di servizi, che li rende poco attrattivi". Per questo il Comitato intende "provare a ridisegnare un possibile futuro per questa area territoriale che tanto ha fatto per l’Umbria negli ultimi 50 anni accogliendo la discarica di Pietramelina, operativa fino a poco tempo fa". "Lavoreremo - rimarca il presidente - con le istituzioni fornendo spinta politica e sostegno alle proposte che avanzate e per assicurare i flussi finanziari necessari per la ricostruzione, chiedendo l’inserimento del nostro territorio nel Cratere di Norcia del 2016, che farebbe risparmiare anni di burocrazia". Il Comune incontrerà il neo comitato martedì alle 17 nella sala Tevere. Pa.Ip.