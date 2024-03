Comitato civico sostiene la candidatura-Pasquarelli

GUALDO TADINO – Un comitato civico affianca la candidatura a sindaco di Fabio Pasquarelli. L’ex presidente del consiglio comunale ed ex vicesindaco ed assessore ai lavori pubblici e manutenzioni, è sostenuto da un nutrito gruppo di gualdesi, che hanno accolto "con entusiasmo" la sua disponibilità del rientro nella politica attiva, apprezzandolo anche per i numerosi impegni che lo hanno avuto positivo protagonista in associazioni e strutture socio-culturali. I membri del comitato si sono confrontati su "vecchie e nuove problematiche del territorio e dei cittadini", e la convinzione dell’impegno nell’ente locale si è fatta "ancora più concreta e forte vedendo ciò che sta succedendo alle forze politiche in campo". Aggiungono che l’attuale sindaco "ha presentato ufficialmente la sua candidatura, dovendo però vincere più di una resistenza all’interno del suo partito e non riuscendo a comporre una coalizione che sembrerebbe invece nascere ad esempio a livello nazionale. Il presunto campo aperto enunciato dal sindaco, ad oggi sembra un campo poco frequentato. La presunta, mai verificata capacità di unire è stata contraddetta più e più volte. Anche nel centrodestra ad oggi la situazione sembra essere piuttosto confusa". Il comitato sottolinea che sono stati presi contatti con altre forze politiche: "Ci rassicura il consenso che troviamo giorno dopo giorno tra la gente". Sul tema c’è anche una presa di posizione di "Umbria civica", che annuncia il sostegno a Pasquarelli e al suo Comitato

A.C.