Cominciati gli interventi di bonifica

SPOLETO Sono iniziati i lavori di bonifica del piazzale antistante la scuola media Manzoni. Il Comune aveva rilevato che la "situazione di degrado e abbandono costituisce rischio per la incolumità delle persone e per la salute pubblica, in relazione alla proliferazione di erbe infestanti e conseguente annidamento di animali sinantropi (ratti, serpenti, ricci, colombi urbani ecc), oltre a costituire habitat idoneo per la proliferazione della zanzara tigre e della zanzara comune". L’ente aveva intimato i proprietari dell’area ad attivare le operazioni di bonifica, ma nulla si è mosso. Per rimuovere la situazione di pericolo igienico allora si è attivato lo stesso Comune che ha affidato l’operazione di bonifica ad una ditta privata per l’importo di oltre 27mila euro. I lavori di rimozione delle erbe infestanti sono iniziati, poi il Comune si rivarrà sui proprietari dei terreni e degli immobili.