Come utilizzare il cronotachigrafo

Confartigianato Cnipa Umbria, organizza un corso rivolto alle imprese di autotrasporto merci e persone, al fine di assolvere agli obblighi di di formazione e istruzione del conducente per quanto riguarda il buon funzionamento del tachigrafo, onde evitare di essere coinvolti in procedimenti amministrativi e penali. Dunque tra gli argomenti trattati ci sono, brevi cenni delle normative che hanno regolato e che regolamentano l’uso del tachigrafo e ne disciplinano le caratteristiche costruttive, disciplina dei tempi di guida e di riposo – esenzioni -certificazioni – deroghe, evoluzione tecnologica: dall’analogico al digitale, dal digitale allo smart, descrizione delle diverse tipologie degli strumenti di registrazione, avvento del tachigrafo digitale, uso del tachigrafo analogico e tanto altro ancora.

A chi è destinato il corso? A tutti i conducenti con o senza vincolo di subordinazione, per l’autotrasporto di merci o persone per conto proprio o di terzi. Per tutte le info Confartigianato Formazione Cnipa UmbriaVia G.B. Pontani 33 - 06128 - Perugia, tel: 0759977000/ 3394140536. "L’obiettivo di questo percorso, che va di pari passo con la normativa vigente, – spiegano da Confartigianato - è quello di mettere a disposizione degli autotrasportatori strumenti utili alla loro professione, in quanto illustra il quadro normativo ma descrive allo stesso tempo l’evoluzione tecnologica dei cronotachigrafi e fornisce le competenze per un corretto utilizzo degli stessi e per interpretarne stampe e pittogrammi".