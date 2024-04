"Come far rinascere un sorriso". Arriva la nuova ala del Chianelli. Malati oncologici, altri 20 alloggi

"Per far rinascere un sorriso": quello dei bambini, degli adolescenti e degli adulti sconvolti dalla malattia. La scritta campeggia sulla nuova ala del Residence “Daniele Chianelli”, inaugurato ieri dalla presidente della Regione Donatella Tesei, con il sindaco Andrea Romizi. Il taglio del nastro è stato accompagnato dal pianoforte del maestro Maurizio Mastrini e preceduto dalla benedizione del vescovo Ivan Maffeis. L’obiettivo primario del “Comitato per la vita“ e dei suoi fondatori, Franco e Luciana Chianelli, è dare sollievo, sostenere e supportare le famiglie che affrontano le malattie onco-ematologiche, che entrano nella loro vita devastandola. Ora, con l’aggiunta di altri 20 alloggi, il numero degli appartamenti sale a 50 permettendo così a sempre più malati di essere accolti in una realtà che, senza spese di affitto, permette loro di vivere a pochi metri dall’ospedale di Perugia in cui si curano. Dopo il taglio del nastro c’è stato un convegno sul tema dell’empatia e del ruolo delle associazioni, introdotto dal sottosegretario agli Interni Emanuele Prisco, a cui hanno partecipato tra gli altri il direttore generale dell’ospedale Giuseppe De Filippis e i primari di Ematologia ed Oncoematologia pediatrica Maria Paola Martelli e Maurizio Caniglia.

L’incontro si è aperto con la lettera della presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola: "Vorrei unirmi ai ringraziamenti di tutti coloro che avete stupito con il vostro coraggio e confortato con le vostre scelte. Una tra tutte, quella di aver fondato l’associazione “Comitato Daniele Chianelli per la Vita“. Avete trasformato la vostra esperienza in aiuto per chi soffre offrendo un sostegno concreto, ma anche e soprattutto morale, a chi tutti i giorni lotta fra la vita e la morte. Avete creato una grande famiglia in cui tutti sono i benvenuti. Il vostro Comitato è un’associazione esemplare, che fonda il suo operato sui valori più cari al Parlamento europeo". Ma i festeggiamenti non finiscono qui. Oggi (9,30) il convegno “Il Gruppo multidisciplinare al servizio di malati e famiglie”; segue alle 17 l’ esibizione della Fanfara dei Bersaglieri e la messa del cardinale Bassetti. Domani una giornata dedicata al volontariato con una festa per tutti con il prestigi-attore Andrea Paris, il ventriloquo Nicola Pesaresi e animazione della Proloco “Campi”. Infine, l’esibizione della filarmonica dei Perseveranti di San Sepolcro.

Silvia Angelici