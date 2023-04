Come difendersi dal cyberbullismo

TERNI Domani dalle 10.30 alle 13 nell’aula magna dell’Istituto Felice Fatati si terrà l’incontro formativo contro bullismo e cyberbullismo organizzato dal Soroptimist International Club di Terni. Partecipano, tra gli altri, il questore Bruno Failla, Valentina Rapaccini, neuropsichiatra infantile, Maurizio Bechi Gabrielli, psicologo e psicoterapeuta. "L’iniziativa intende offrire agli insegnanti e agli adolescenti, un momento di riflessione e un’informazione specializzata – spiegano i promotori –, per poter agire in modo più consapevole ed efficace in un contesto complesso come quello della società attuale. La speranza è poter essere d’aiuto agli insgnanti e agli adolescenti che siano vittime o che potranno scampare il pericolo".