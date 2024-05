Come cambia il trasporto scolastico. Test e agevolazioni per le famiglie

Sono oltre 380, con 75 navette attivate in forma gratuita dal Comune, gli studenti che usufruiscono dei trasferimenti resi necessari dai lavori in corso nelle scuole (primarie Badia Petroia e secondaria Dante Alighieri). Erano stati 360 con 110 navette attivate l’anno prima quando vi erano molti cantieri aperti in diversi plessi. Dati e bilanci dei servizi che il Comune dispone a favore degli studenti sono stati resi noti nel corso del recente consiglio comunale. All’ordine del giorno infatti c’era l’approvazione (avvenuta a maggioranza) del nuovo regolamento sul trasporto scolastico che è stato approvato e ha sostituito integralmente il disciplinare del 2006 finora in vigore.

Dopo 18 anni la città ha dunque un nuovo regolamento per il trasporto scolastico che introduce gli aggiornamenti e le integrazioni sulle modalità odierne di gestione, tenendo conto anche delle procedure informatizzate a disposizione degli utenti. Tra gli aspetti che caratterizzano il nuovo impianto normativo c’è l’attenzione alla condizione sociale ed economica delle famiglie, con la definizione puntuale di un sistema di rateizzazione sulla base dell’Isee che permetterà alle famiglie di poter regolarizzare di anno in anno i pagamenti, inoltre c’è la previsione di esenzioni degli utenti con disabilità grave.

Alcune novità sono scaturite anche dal dibattito nell’apposita commissione e riguardano l’introduzione dell’articolo 6, circa la "customer satisfaction", con cui viene stabilito che, nell’ottica del miglioramento del servizio, sia a disposizione un apposito questionario di gradimento disponibile nel portale web del Comune dove saranno rilevati il grado di soddisfazione dei cittadini; le esigenze, i bisogni e le aspettative oltre a idee e suggerimenti. Rivolto agli alunni della scuola dell’infanzia, della primaria e delle medie residenti nel comune di Città di Castello, il servizio viene effettuato nei giorni di lezione previsti dal calendario scolastico, secondo gli orari comunicati dalle istituzioni e dalle direzioni didattiche, nonché in base ai bacini di utenza e il relativo dettaglio percorsi. Modalità e procedure del regolamento tengono conto inoltre del doppio binario degli utenti che richiedono il servizio in via ordinaria all’inizio dell’anno scolastico e di coloro che fanno domanda nei mesi successivi.