Colto da malore Farmacista salva un turista Massaggio cadiaco e soccorsi immediati

Un salvataggio in piena regola quello che ha visto protagonista Paola Scattoni, farmacista impiegata alla sede Afas 6 Monteluce. La professionista ieri è intervenuta prontamente alla richiesta d’aiuto dei passanti.

I fatti: intorno alle 10.30 alcune persone sono entrate in farmacia in forte stato di agitazione perché avevano assistito al malore di un passante. La dottoressa Paola Scattoni è subito uscita dalla farmacia raggiungendo il piazzale della Chiesa dove era parcheggiato un camper, all’interno del quale si trovava un signore privo di sensi, seduto con accanto la moglie. La coppia, si apprenderà in seguito, era una famiglia di Taranto giunta a Perugia per la laurea della figlia.

Con l’aiuto di un ragazzo, la dottoressa Scattoni è riuscita a fare uscire il signore dall’abitacolo e dopo aver adagiato l’uomo a terra ha dato disposizioni perché fosse chiamato il 118 specificando che l’uomo era in arresto cardiaco. Nel frattempo, la dottoressa ha iniziato il massaggio cardiaco coadiuvata da un’altra dottoressa ospedaliera che è sopraggiunta sul luogo e ha fatto la ventilazione all’uomo fino all’arrivo da lì a breve degli operatori sanitari che si sono presi carico del malato.

"E’ un episodio – commenta il neo presidente di Afas, Francesco Diotallevi – che ci riempie d’orgoglio. E che sta a testimoniare la preparazione ma anche lo spirito di servizio che contraddistingue il personale Afas, e che incarna in pieno i valori più profondi della nostra realtà. Afas, infatti, è un’azienda di servizi, integrata con le strutture del territorio deputate alla tutela della salute, che vuole mettere al centro il cittadino, portatore di un diritto e di un bisogno. L’azienda crea da anni valore attraverso la fusione delle sue due anime: quella sociale e quella imprenditoriale".