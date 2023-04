Colto da infarto in piazza Salvato dalla Polizia

ORVIETO – Professore americano di 65 anni colto da infarto si è salvato grazie al provvidenziale intervento degli agenti del commissariato. L’uomo si è accasciato in terra mentre si trovava a piazza Cahen ed è stato notato da una persona che è entrata nel vicino commissariato per avvertire il personale e, immediatamente, due assistenti in servizio in sala operativa hanno preso il defibrillatore in dotazione e sono usciti per soccorrere l’uomo che mostrava difficoltà respiratoria e scarsissima reattività agli stimoli visivi e sonori. I poliziotti, come poi accertato successivamente dal medico del 118, hanno applicato prontamente e soprattutto correttamente, gli elettrodi, ponendo la persona in condizioni da favorirne il primo soccorso, per effettuare l’analisi da parte del macchinario, che non ha richiesto l’attivazione della scarica elettrica, consigliando invece la rianimazione cardiopolmonare, pratica subito avviata da uno dei due, ma poi sospesa poco dopo perché le pulsazioni del cuore si sono mantenute buone. L’uomo, leggermente ripresosi, era riuscito anche a pronunciare qualche parola in inglese, dicendo di cercare la moglie, rintracciata poi alla stazione ferroviaria, dove, preoccupata, stava aspettando il marito. All’arrivo del 118, il docente lamentava ancora forti dolori al petto, ma i sanitari hanno accertato che il battito cardiaco era apprezzabile e i parametri vitali ancora buoni e diagnosticavano un infarto in corso. Mentre veniva trasportato in ambulanza al reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Terni e la Squadra volante accompagnava la moglie al Centro studi dove il cittadino americano insegna, uno dei due poliziotti intervenuti, era stato tutto il tempo al telefono con il medico per fornire informaziono.