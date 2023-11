Coltello a serramanico in tasca. Diciannovenne denunciato

TERNI Denunciato per detenzione di droga ad agosto, ora finisce in una comunità. Protagonista un minorenne che era stato fermato dalla polizia per un controllo e che in casa teneva 37 ’bag’ di ketamina e 11 dosi di cocaina sul tavolo, per un totale di circa 12 grammi. Il minore, già denunciato in precedenza per lo stesso reato, era stato di nuovo deferito per detenzione a fini di spaccio. A seguito di questa ultima denuncia, il procuratore del Tribunale per i Minorenni di Perugia, Flaminio Monteleone, ha richiesto ed ottenuto la misura cautelare del collocamento in comunità per il minore in questione. I carabinieri di paigno, invece, hanno denunciato per porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere, un 19enne ternano, pregiudicato. Il giovane, che insieme ad altri coetanei aveva cercato di eludere il controllo di una pattuglia dell’Arma, allontanandosi frettolosamente a piedi, è stato raggiunto e fermato. Sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico, della lunghezza totale di 18 centimetri e 8 di lama, che è stato sequestrato. Per il diciannovenne è scattata la denuncia