Lite vicino al bar finisce a coltellate, un ferito e un denunciato

Terni, 27 luglio 2023 - Finisce a coltellate una lite vicino a un bar, per motivi ancora ignoti. Ferito ad un braccio, in maniera non grave, un moldavo di 23 anni; denunciato dai carabinieri per lesioni personali e porto abusivo di arma bianca un nigeriano 50enne. Entrambi sono residenti a Terni.

Il diverbio è scoppiato intorno alle 19.45 di martedì scorso nelle vicinanze di un bar di viale Brin, all'immediata periferia cittadina. Talmente acceso il litigio che i carabinieri hanno dovuto usare lo spray urticante per separare i contendenti. Il ferito è stato medicato sul posto dal personale di un'ambulanza del 118. Il coltello usato dal nigeriano per ferire il rivale, una lama di 25 centimetri, è stato sequestrato. Restano al vaglio dei carabinieri i motivi del litigio e l'esatta dinamica di quanto accaduto. L'Arma ternana per l'occasione lancia un appello ai cittadini, invitandoli a segnalare immediatamente situazioni di tensione o liti.