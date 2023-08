Colpo d'arma da fuoco sparato su parabrezza di ambulanza a Terni

Un colpo d’arma da fuoco, probabilmente ad aria compressa, sparato sul parabrezza di un’ambulanza in sosta, in cui al momento a bordo non c’era nessuno. Il parabrezza è stato solamente scheggiato. E’ l’incredibile episodio sul quale indagano i carabinieri, avvenuto nella tarda mattinata di ieri. Il parabrezza anteriore di un’ambulanza del 118 è stato scheggiato, non infranto, da un proiettile mentre il mezzo di soccorso era in sosta lungo viale Trento, nelle vicinanze di una farmacia. Nel mezzo non c’erano né malati, né il personale sanitario (in quel momento in pausa). Su quanto successo sono in corso indagini dei carabinieri che sul posto hanno recuperato un’ogiva, che si ritiene possa essere quella che ha colpito il vetro. Sono in corso accertamenti per risalire all’arma dalla quale è partita. Secondo i primi accertamenti non si tratterebbe comunque di un fucile o una pistola tradizionali, perché altrimenti il vetro sarebbe andato in frantumi. Il personale del 118 non si è accorto di nulla fino a quando si è recato a riprendere l’ambulanza, trovando il vetro scheggiato. L’ipotesi più accreditata è quella che il proiettile sia stato sparato con un’arma ad aria compressa.