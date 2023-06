Colpo al traffico dello sballo chimico Spaccia ecstasy e Mdma davanti alla discoteca: 20enne arrestato

La droga tra i giovani resta una piaga difficile da abbattere. L’arresto messo a segno dai carabinieri di Foligno lo scorso weekend però infligge un duro colpo al mercato dei giovani. I Carabinieri della Sezione Radiomobile, nel corso dei controlli della movida del fine settimana, hanno tratto in arresto un ragazzo italiano di 20 anni per traffico di sostanze stupefacenti. I militari, durante il pattugliamento delle strade nei pressi di una discoteca, hanno notato la presenza di una macchina con il bagagliaio aperto ed un soggetto che, dopo aver visto la vettura dei carabinieri, chiudeva immediatamente lo sportello e si voltava di spalle. Avvicinatisi al veicolo, i Carabinieri hanno identificato il giovane e proceduto ad una perquisizione della vettura nel corso della quale, proprio all’interno del bagagliaio, hanno rinvenuto un borsello dove vi erano contenuti dieci involucri di MDMA, due cubetti di hashish ed una pastiglia di ecstasy. Tutte droghe dello sballo, che trovano mercato prevalentemente tra i giovani.

Accertato che le quantità rinvenute non erano compatibili con l’uso personale, i militari hanno dichiarato in stato di arresto il soggetto e, nel corso dell’udienza di convalida tenutasi presso il Tribunale di Spoleto, in considerazione che è residente in un comune fuori Regione, è stato sottoposto alla misura del divieto di ritorno nel comune di Foligno. E’ possibile dunque che il giovane fosse una sorta di corriere della droga, arrivato a Foligno per rifornire di stupefacenti i mercati umbri e, nello specifico, quello folignate fatto di una fiorente vita notturna tra locali e discoteche. L’atteggiamento furtivo ha però attirato l’attenzione degli uomini dell’Arma, che hanno proceduto al controllo trovando la droga nell’auto, pronta per essere venduta. Che ci sia particolare attivismo sul fronte delle sostanze stupefacenti a Foligno lo testimonia anche il numero di interventi delle forze dell’ordine. Lo scorso maggio, nel corso di un servizio di controllo del territorio, i carabinieri avevano denunciato in stato di libertà un soggetto straniero, 21enne, ritenuto responsabile del reato di traffico di sostanze stupefacenti. Il 21enne era stato notato lungo viale Firenze a bordo di una bici e, dopo averli visti, era scappato tentando di dileguarsi.