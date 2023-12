Colpisce la moglie con una testata. Marito violento allontanato da casa

Con una testata ha rotto il naso alla moglie. E’ solo una delle tante violenze che, hanno accertato i carabinieri, andavano avanti da otto anni, anche in presenza della figlia minorenne. La donna, 38enne, dopo l’ennesima aggressione subita dal marito, ferita, dolorante e sotto choc, si è allontanata da casa senza soldi e cellulare ed è stata soccorsa lunedì scorso da un automobilista di passaggio. Quindi la richiesta di aiuto ai carabinieri, ai quali ha finalmente raccontato il calvario a cui era da tempo sottoposta. Per il marito, un 41enne originario del perugino, già noto alle forze dell’ordine, è scattata la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla moglie, emessa d’urgenza dalla Procura. La donna, alcune settimane fa, aveva presentato una denuncia per maltrattamenti nei confronti dell’uomo. La decisione di rivolgersi all’Arma era scaturita dopo che, nel corso di una discussione, la donna era stata colpita al volto dal coniuge con una testata. Nella tarda serata di lunedì, la 38enne, dopo un’ulteriore aggressione subita, impaurita, si è allontanata a piedi da casa nonostante il freddo, senza soldi né telefono: come detto è stata soccorsa da un automobilista in transito. Si è quindi rivolta all’ospedale Santa Maria di Terni dove le è stata riscontrata la frattura del setto nasale.