Color carne: dentro c’è il mondo: "Abbattiamo gli stereotipi!"

Il vocabolario, a proposito del color carne scrive: “di colore rosa pallido, simile a quello della carne umana”. Partendo da questa definizione e da un libro “Stereotipi a colori“ abbiamo incontrato e intervistato online due esperte: Cristina Maurelli (storyteller) e Giuditta Rossi (strategy designer), autrici del libro, promotrici di un progetto e di un sito. Il loro principale obiettivo? Cambiare colore al color carne.

Da dove nasce l’idea di scrivere un libro sugli stereotipi a colori?

"L’idea ha avuto origine da una domanda: “perché non continuare ad usare il colore per arrivare a cambiare e a produrre nuove idee? Ogni colore ha una storia e un significato ed è questo che abbiamo raccontato nel libro".

Abbiamo visitato il vostro sito e volevamo capire quali obiettivi, realizzandolo, vi siete poste?

"Noi volevamo cambiare il senso del color carne. Quando ci siamo rese conto che anche i dizionari lo associavano unicamente alla pelle bianca, abbiamo deciso di far comprendere il vero valore di questo colore e così abbiamo realizzato un sito e iniziato la nostra campagna di sensibilizzazione".

Quali consigli dareste a noi ragazzi e ragazze per diffondere questa nuova idea di color carne?

"Riteniamo che le conversazioni faccia a faccia siano sempre quelle che colpiscono di più. Un’idea potrebbe essere quella di parlarne con parenti e amici, oppure si potrebbero creare slogan o cartelloni da mettere a scuola".

Siete soddisfatte del lavoro svolto finora?

"Sì, siamo molto soddisfatte del lavoro svolto. Grazie a questa campagna sul color carne, abbiamo raggiunto tantissime persone, incontrato tanti bambini, bambine e ragazze, siamo state intervistate anche da un giornale di Londra e abbiamo vinto un premio".

Quali cambiamenti ha prodotto il vostro progetto?

"Un primo importante cambiamento è stato quello che ha portato alcuni dizionari a modificare la definizione. I dizionari che hanno aderito alla nostra campagna sono Treccani, Zanichelli, Garzanti, De Mauro, Devoto-Oli. Il primo ad aver inserito un avviso per un uso consapevole di questa espressione, è stato il Garzanti che adesso ha ufficialmente segnalato la definizione come “discriminatoria perché assume come unico riferimento il colore della pelle bianca, senza considerare tutte le possibili colorazioni e sfumature che può avere la carnagione umana.” Del resto - aggiunge Giuditta Rossi - se un bambino di colore volesse autorappresentarsi, quale colore dovrebbe usare per colorare la propria pelle? Il rosa chiaro? Questo è ovviamente discriminatorio".