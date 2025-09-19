Colombella, il Cral compie un secolo: "Ha scandito la storia del paese. Tra amori, amicizie e colpi di scena"

"Diciotto gennaio 1925 si è inaugurata al paese la sala per la musica e la casa del fascio, di cui invitato il parroco per la benedizione dei locali. Ma essendosi risaputo che alla serata sarebbe stata una festa da ballo, questi si è rifiutato di andarci, nonostante l’insistenza dell’invito". Così recita la cronaca della parrocchia di Colombella, redatta dal parroco del tempo don Giuseppe Baldelli e riportata alla luce da Giuliano Tomassoli, memoria storica del paese “archeologo“ raffinato e colto degli usi e dei costumi della comunità.

Sono lunghe un secolo le vicende del Cral di Colombella, 100 anni celebrati in pompa magna, anche con una mostra fotografica, per ripercorrere le tappe di uno spazio, simbolo di aggregazione, catalizzatore di amori, di amicizie e di svago. Domenica scorsa la comunità ha festeggiato l’avvenimento insieme al presidente Massimiliano Cenci, al vice Melissa Batazzi, al segretario Simone Giappichini, al tesoriere Claudio Petrella e ai consiglieri Federico Casciari, Luca Catana, Roberto Frenguellotti, Rita Gigli, Thomas Sabatini, Antonionicola Tito. "In questo locale – racconta Tomassoli – furono dapprima accolte le organizzazioni fasciste, che approfittando del loro potere costrinsero i quattro intestatari del tempo con atto notarile Tei del 23 maggio 1934 a cedere il complesso. Nel 1944 i locali sono tornati a disposizione della nostra collettività, il riscatto fu pagato all’ Intendenza di Finanza di Perugia in dieci rate dal 1958 al 1967 e ammontò a 920.685 delle vecchie lire (circa 15 mila euro odierni). Il primo presidente fu Abramo Krachmalnicoff, di origine russa, una persona con spiccate doti imprenditoriali: era fuggito dalla Russia nel 1920 durante la rivoluzione bolscevica e aveva una proprietà al vocabolo Aiale di Pilonico Paterno. Il complesso è stato utilizzato anche come teatro. Nel tempo inoltre si sono avvicendati i più disparati eventi: sportivi, commemorativi, amministrativi. Pensate, all’interno c’era anche un negozio di generi alimentari!". Tra aneddoti, briscole, partite di biliardo, serate danzanti, al Cral sono passati cantanti e complessi emergenti che poi diventarono famosi, come i Nomadi, Wilma Goich, la francese De Clerc e soprattutto Louiselle, con la sua indimenticata canzone “ Andiamo a mietere il grano “. Il resto è storia dei giorni nostri...

Silvia Angelici