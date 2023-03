"Colognola, non ci sono danni né ambientali né erariali"

GUBBIO – Non ci sono stati danni né ambientali né erariali nella vicenda della discarica di Colognola esplosa nell’autunno del 2018 a seguito di alcuni rilievi sulla conduzione dell’impianto formulati dai carabinieri del Noe (nucleo operativo ecologico) e dell’Arpa. Rilievi che avevano portato ad aprire una inchiesta sia la Procura della Repubblica Perugia, coinvolgendo per reati ambientali dirigenti e dipendenti della società che ne cura la gestione,nonché l’allora dirigente comunale del settore oltre allo stesso sindaco Stirati che, successivamente, la Corte dei Conti per un risarcimento da riconoscere al Comune di Gubbio, da parte della gestione, per le maggiori spese sostenute per la raccolta del percolato, stimate in 182 mila euro. Nel febbraio scorso però è calato il sipario sull’inchiesta penale, mentre il 13 marzo è stata depositata la sentenza con la quale la Corte dei Conti, per l’Umbria, ha respinto la richiesta della Procura regionale della magistratura contabile del risarcimento in favore della civica amministrazione. Si conclude riconoscendo la correttezza dei comportamenti di quanti erano stati chiamati in causa, una vicenda che a suo tempo aveva provocato non poche polemiche.