Collestrada, confermato il direttivo. Successo per le iniziative promosse : "E in cantiere ci sono tanti progetti"

Si va avanti con la stessa squadra. All’assemblea dell’associazione Colle della Strada i soci hanno rinnovato in blocco il consiglio direttivo (presidente Silvana Trubbianelli, vice presidente Paolo Procacci, segretario Luisa Bendini, Tesoriere Rita Bussotti. Consiglieri Valentina Bendini, Gian Antonio Cicioni, Marcello Garofoli, Gabriele Mancini, Ettore Matteucci, Giuliano Pasqualoni, Enrico Peccini, Gianluca Ragni, Patrizia Ridolfi, Gino Scassellati, Stefano Tini) arrivato a fine mandato e promosso a pieni voti, ampliandone la compagine con nuovi volontari decisi a dare il proprio contributo.

Tante le iniziative promosse, l’ultima è stata la Festa dei boschi, giunta ormai alla X edizione. Inoltre il borgo di Collestrada è stato inserito tra i Luoghi del cuore del Fondo Ambiente Italia con oltre 3mila voti. Da segnalare anche la stipula del patto di collaborazione tra l’associazione Colle della strada e il Comune di Perugia, che ha acceso una maggiore attenzione sul borgo.

È stato anche definito e prodotto un progetto di riqualificazione della pavimentazione della piazza del borgo, inserito in Art Bonus dal Comune di Perugia e donato all’Amministrazione comunale, mettendola in tal modo nelle condizioni di partecipare a due bandi per l’assegnazione di fondi, sia a livello regionale che nazionale.

Per il futuro, l’associazione sta lavorando al progetto per il percorso francescano L’anello di Francesco- già finanziato dalla Fondazione Perugia. In itinere, il recentissimo bando Residenza d’Artista promosso nell’ambito delle iniziative della Festa grossa. Sabato 17 è in agenda l’attività di pulizia del borgo e del bosco di Collestrada da parte dei volontari insieme alla scuola primaria locale, Gesenu e Coop centro Italia.